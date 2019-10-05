"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Каменце-Подольском грузовик врезался в "скорую"

Трое людей, ехавших в спецавтомобиле, пострадали.

Фото: https://hm.npu.gov.ua

В Каменце-Подольском произошло ДТП с участием "скорой" и грузовика. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Авария случилась в пятницу, 4 октября, около 17:27.

“Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи. За рулем грузовика находился 44-летний гражданин Болгарии”, - говорится в сообщении.

В результате пострадали 44-летний водитель скорой, 19-летняя фельдшер и 61-летняя врач. Фельдшер и водитель получили черепно-мозговую травму, а врач была госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и политравмой.

Водитель грузовика травм не получил и был задержан правоохранителями. 

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Это второе ДТП с участием "скорой" за последние сутки. В пятницу вечером в Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, пострадали трое людей, ехавших в спецавтомобиле.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также