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Названа новая дата открытия моста в Станице Луганской

Работы идут с опережением графика.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года. Раньше называлась другая дата - 27 ноября, но работы идут быстрее графика.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Согласно графику, временную (обходную) переправу планировали установить 11 октября 2019 года, а по факту ее открыли 4 октября.

Сейчас продолжается демонтаж старых конструкций разрушенной переправы. Также нанесли разметку на дороге от КПВВ "Станица Луганская" до моста, начали устанавливать столбиков-делиниаторов для разделения потока пешеходов от части дороги, где курсирует автобус.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам. В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

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