В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)

Филатов заявил, что здание может рухнуть в любой момент.

В центре Днепра, на углу Яворницкого и Гагарина, под общежитием НТУ "Днепровская политехника" провалился асфальт. Из-за образовавшейся дыры шириной около трех метров фундамент просел, здание начало деформироваться, и студентов пришлось эвакуировать.

Как сообщает "Информатор", из-за дождя и строительства метро по соседству под зданием размыло пески, и асфальт попросту рухнул. Похожую ситуацию часто отмечают на соседних улицах. Из-за непрекращающегося дождя вода затекает под здание, что делает ситуацию аварийной.

Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец

Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец

Спасатели эвакуировали около 200 человек, здание отключили от коммуникаций.

Из-за угрозы разрушения здания общежития, временно перекрыли несколько улиц в центре города. Проспект Яворницкого от улицы Гончара до Героев Крут. Проспект Гагарина от улицы Паторжинского к проспекту Яворницкого. Остановлено также движение трамваев на участке от улицы Чернышевского в сторону больницы имени Мечникова.

Обновление 23:02. Мэр города Борис Филатов официально подтвердил, что существует угроза обвала здания.

"Под здание закачивают бетон. Здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия. В принципе, причина теоретически понятна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, её несоответствие кардинально изменившимся погодным условиям", - говорится в фейсбуке Филатова.

Он сообщил, что в воскресенье из-за ЧП будет перекрыт центральный проспект Днепра, и попросил "не лезть в перекрытый квадрат".

"Здание может рухнуть в любой момент", - написал Филатов.