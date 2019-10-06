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В Карпатах выпал снег

Синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни по всей территории страны.

В Карпатах выпал снег. Об этом свидетельствуют данные с веб-камер горнолыжных курортов.

Фото: mukachevo.net

Под снегом в воскресенье оказались горнолыжные курорта Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец.

В некоторых частях украинских Карпат снег все еще продолжает идти.

Синоптики прогнозируют, что что заморозки на западе страны продержатся несколько дней. Кроме того, похолодание придет в ближайшие дни на большую часть территории страны и продержится до 9 октября.

Согласно сообщению ГосЧС, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов, по Киеву заморозки 0-3 градусов. 

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