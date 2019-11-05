Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья удерживаемых в РФ фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Ухудшается состояние здоровья украинских политзаключенных, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

"Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. У Сервета Газиева, находящегося в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации", - написала она.

Кроме того, у Энвера Омерова и Асана Яникова, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН РФ по Республике Крым и Севастополе, проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства.

Денисова сообщила, что обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Напомним, у фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание. Он находится в съемной квартире, на домашнем аресте. По словам адвоката, Чапух уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же.