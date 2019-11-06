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В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов

Контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

В международном аэропорту "Борисполь" СБУ задержала 6 мужчин за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанные незаконно покупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали. Заказчиками поставок были граждане РФ.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза.

Также правоохранители обнаружили электронную переписку с заказчиками из РФ, а также комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе спецслужбы задержали троих контрактников с контрабандой оружия. Их задержали во время попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3 тыс. патронов. За это арсенал злоумышленники планировать выручить 50 тыс. гривен.

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