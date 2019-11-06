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​Нацполиция планирует закупить 822 автомобиля

Полицейские получат 409 седанов и 413 кроссоверов-универсалов.

​Нацполиция планирует закупить 822 автомобиля
Фото: mvs.gov.ua

В течение ближайших нескольких лет Национальная полиция планирует закупить минимум 822 автомобиля.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Согласно проекту постановления Кабмина, автопарк Нацполиции пополнится на 822 машины - 409 седанов и 413 кроссоверов-универсал. На это потрачено 499365,404 гривен. Закупка авто будет проходить в течение 2020-2023 годов", - написал нардеп.

Напомним, с начала запуска новой полиции, по состоянию на май 2019 года, было разбито 1,3 тыс. служебных авто, большая часть из которых - это японские Toyota Prius.

В прошлом году полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера. Полиция пополнилась на 102 служебных машины и 10 катеров, которые были разделены по областям Украины.

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