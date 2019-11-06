В среду рано утром на 100 км автодороги Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие - автобус с 32 пассажирами врезался в грузовик.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.
"5 утра, автодорога Киев-Харьков, 100 километр. Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул из-за чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет", - сообщили патрульные.
Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.
32 пассажира и водитель автобуса не пострадали. На месте работают правоохранители.
Напомним, ранее под Каменец-Подольским перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.