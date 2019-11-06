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На трассе "Киев-Харьков" автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и съехал в кювет

Водитель грузовика получил травмы, водитель автобуса и 32 пассажира не пострадали.

На трассе "Киев-Харьков" автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и съехал в кювет
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В среду рано утром на 100 км автодороги Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие - автобус с 32 пассажирами врезался в грузовик.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

"5 утра, автодорога Киев-Харьков, 100 километр. Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул из-за чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет", - сообщили патрульные.

Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса не пострадали. На месте работают правоохранители.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, ранее под Каменец-Подольским перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

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