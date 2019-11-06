ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды

В Украине 6 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области- порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, понедельник стал самым теплым 4 ноября за последние 60 лет.

В октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.