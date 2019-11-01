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В октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекорда

Октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

В октябре в столице зафиксировали четыре температурных рекорда

В Киеве во время октябрьского "бабьего лета" синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

В среднем в октябре в столице температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

Самым теплым днем месяца стало 14 октября, когда температура воздуха достигла показателя в +24,3 градуса. Наименьшая температура зафиксирована 31 октября - под утро термометры отпустили до отметки -2,3 градуса. 

Метеорологи отметили, что характерной особенностью нынешнего октября был период с 21 по 27 число, когда в Киеве стояли туманы, которые сократили период "бабьего лета". Кроме того, а октябре было мало дождей. На проспекте Науки за октябрь выпало 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

Напомним, по данным ООН, последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества.

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