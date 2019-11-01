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РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе, - разведка

Под видом подготовки к учениям, противник перебрасывает к линии столкновения вооружение.

РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе, - разведка
Фото: Агентство Крымские Новости

Российская сторона продолжает усиливать оккупационные войска на Донбассе запрещенным Минскими соглашениями вооружением. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на управление разведки.

"Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. Так, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброс к линии столкновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - сказано в сообщении.

Кроме этого, боевики держат в готовности дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов (АК) ВС РФ запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.

Напомним, за прошедшие сутки количество обстрелов на Донбассе возросло до 15. От ранения пострадал один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирование.

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