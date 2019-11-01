Вечером 31 октября, неизвестные обстреляли в Киеве скоростной трамвай, пострадавших нет. Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко у себя на фейсбуке.

Фото: Дмитрий ЛевченкоФБ

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы... К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал Левченко.

Фото: Дмитрий ЛевченкоФБ

Фото: Дмитрий ЛевченкоФБ

По его словам, этим инцидентом уже занимаются правоохранители.

Напомним, в октябре в Киевской области случилась перестрелка из-за ДТП. Неизвестные выстрелили в водителя легкового авто, после сего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве. Инциденту предшествовало ДТП. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, после чего неизвестные открыли огонь.