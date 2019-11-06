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​В Британии официально началась предвыборная кампания

Внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 12 декабря.

​В Британии официально началась предвыборная кампания
Фото: EPA/UPG

В Великобритании в среду, 6 ноября, официально началась предвыборная кампания. Для этого официально был распущен нынешний состав парламента страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Внеочередные выборы пройдут 12 декабря, а первое заседание намечено на 16 декабря.

Отмечается, что премьер Британии Борис Джонсон намерен благодаря этим выборам выйти из патовой ситуации, связанной с "Брекситом", но наблюдатели не уверены, что это ему удастся. Хотя возглавляемые Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства.

Также в Великобритании ходят слухи о ранее неопубликованном отчете, который с 17 октября якобы находится в распоряжении  Джонсона. В нем рассматривается предполагаемое вмешательство России в агитационную кампанию о "Брексите" в 2016 году, включая попытки проникновения в Консервативную партию, и в парламентские выборы 2017 года.

Джонсон поздно вечером во вторник, 5 ноября, провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили американо-британские торговые отношения после "Брексита". Как заявили в Белом доме в Вашингтоне, обе стороны подтвердили свое намерение заключить "надежное" двустороннее торговое соглашение. Пока Великобритания является членом Евросоюза, она не может заключить такое соглашение.

В администрации Джонсона заявили, что британский премьер поторопил Трампа с отменой штрафных пошлин на шотландский виски, а также потребовал, чтобы пошлины на импорт автомобилей из ЕС, которые затронут и Великобританию, не были введены в действие.

Напомним, Евросоюз согласился на гибкую отсрочку "Брексита" до 31 января 2020 года.

Предыдущие выборы в Великобритании прошли в 2017 году. Победу на них с небольшим перевесом одержали консерваторы, которых тогда возглавляла Тереза Мэй.

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