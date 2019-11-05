Стивен Сигал будет продвигать "крымский туризм" среди иностранцев

Американский актер Стивен Сигал, который является другом президента России Владимира Путина и имеет гражданство РФ, займется рекламой отдыха в оккупированном Крыму для иностранных туристов.

На сайте проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" сообщается, что "голливудский актер и мастер восточных единоборств" стал амбассадором "глобального туристического проекта", который "впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации".

Сообщается, что в проект "Золотое кольцо Боспорского царства" включены более 35 площадок 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

По словам Сигала, он прожил около 20 лет в Японии и хочет продвигать "крымский туризм" на родине самураев.

Согласно сообщению, Сигала также приняли в члены Русского географического общества.

Напомним, в августе 2018 Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД России в США.

Как известно, Депардье имеет два гражданства - французское и российское.

Он часто высказывал свое восхищение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и оправдывал оккупацию Россией украинских Крыма и Донбасса.

В 2015 году СБУ запретила Депардье въезд в Украину на пять лет.