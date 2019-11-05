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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ивано-Франковской области горела 200-летняя церковь ПЦУ

Пожарные спасли здание и имущество храма.

Днем 5 ноября возник пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы постройки 1819 года в селе Манява Ивано-Франковской области.

Фото: dsns.gov.ua

Пресс-центр ГосЧС информирует, что сообщение о пожаре поступило в 14:40.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 50 кв. м.

В 15:05 пожар был локализован, в 15:42 - ликвидирован. Пострадавших нет.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных было спасено имущество и здание церкви", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в 1819 году, он имеет деревянную кладку. Ценность церкви в том, что она осталась практически в том же виде, что и 200 лет назад. Покровская церковь в Маняве - памятник архитектуры местного значения, принадлежит общине ПЦУ.

Напомним, в октябре горел монастырь УПЦ МП в Одессе. Огонь тушили в течение часа.

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