Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"

Ночью неизвестные украли два магистральных кабеля связи.

Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"
Фото: Александр Рудоманов

На перегоне Подгорцы - Новые Безрадичи в Киевской области неизвестные украли два магистральных кабеля связи, из-за чего опаздывают несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Так, задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 минут и № 103 Мариуполь - Киев на два часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь - Киев, №80 Днепр - Киев".

Пропажу кабелей обнаружили прошлой ночью. Железнодорожники обратились в полицию.

Сейчас на участке проходят восстановительные работы.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и сообщает, что актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Напомним, в августе в Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также