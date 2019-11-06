ГосЧС отменила тендер на закупку пожарного самолета за 500 млн гривен из-за ошибки в объявлении

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Госслужбы по ЧС отменил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П с ожидаемой стоимостью 500 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно им, тендер был отменен в связи с допущением ошибки в объявлении. Сама ошибка не уточняется.

Предполагалось, что самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Срок поставки - до 8 июля 2020 года.

13 сентября ГосЧС объявила другой тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П за 500 млн гривен.

Напомним, в январе 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новую закупку тринадцати самолетов для МВД, таких как Ан-74, Ан-32П и Ан-178 украинского производства. Программа будет реализовываться пять лет.

На тот момент речь шла о закупке двух самолетов Ан-74ТК-200, которые будут использоваться для Национальной гвардии, одного самолета Ан-32П, а также 10-ти Ан-178, которые будут использоваться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.