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В четверг в Киеве до +12 градусов и небольшой дождь

Ночью в столице +6…+8.

В четверг в Киеве до +12 градусов и небольшой дождь
Фото: instagram/olyaluleschova

В четверг, 7 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +9…+16 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Харьковской области днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +13…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

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