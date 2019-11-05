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ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве почти летняя погода, максимум +19

Днем может быть небольшой дождь.

В среду в Киеве почти летняя погода, максимум +19
Фото: Вісті Придніпров'я

6 ноября в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром умеренный дождь, местами существенный дождь, днем дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +10…+16 градусов, в Прикарпатье до +20 градусов.

В Карпатах ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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