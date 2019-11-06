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В Киеве начали судить мэра Одессы Труханова

Прокурор готов предоставить доказательства о недостоверном декларировании.

В Киеве начали судить мэра Одессы Труханова

Сегодня, 6 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение уголовного производства по делу мэра Одессы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании. Об этом сообщается на фейсбуке Высшего антикоррупционного суда.

Коллегия судей заслушала обвинительный акт прокурора, а также короткие речи сторон обвинения и защиты.

«В своей речи прокурор отметил о готовности предоставить доказательства про совместный быт и отдых обвиняемого и его экс-жены, имущество которого осталось вне деклараций за 2015-2016 годы. В свою очередь, защита пыталась опровергать предъявленные обвинения во время судебного заседания», - сказано в сообщении.

Во время заседания был определен порядок вступления и исследования письменных документов и доказательств к материалам дела. Даты следующих судебных разбирательств назначены на 22 ноября на 10:00, 9 декабря на 10:00 и 18 декабря на 10:00. Заседания состояться по адресу: проспект Победы, 41.

Напомним, Труханова подозревают в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн гривен и 18 млн гривен соответственно.

22 октября Высший антикоррупционный получил уголовное производство против Труханова.

Кроме того, в июле Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова по делу о завладении 92,7 млн гривен при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".

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