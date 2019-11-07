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ГлавнаяОбществоПроисшествия

НАБУ задержало сумского судью с $2 тыс. в баночке из-под горошка

В кабинете судьи проходят следственные действия.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг задержало судью Заречного районного суда Сум "на горячем" после получения им 2 тысяч долларов. Деньги были спрятаны в банку из-под горошка.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Фото: nabu.gov.ua
Фото: nabu.gov.ua

По данным следствия, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности.

Во время обысков, проведенных 7 ноября 2019 года на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве неправомерной выгоды.

Фото: nabu.gov.ua

На сайте Заречного райсуда Сум говорится, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия в рабочем кабинете Николая Шершака.

Напомним, в 2016 году киевский судья Николай Чаус попался на взятке в 150 тысяч долларов. Он хранил свои деньги в трехлитровых банках.

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