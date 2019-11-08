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В Киеве таксист снес около 15 метров железного ограждения и перевернулся

На момент ДТП в салоне не было пассажиров, а водитель был пристегнут.

В Киеве таксист снес около 15 метров железного ограждения и перевернулся
Фото: Скриншот видео

В пятницу, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 3:00.  По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Чтобы в него не врезаться, мужчина тоже затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась на бок.

На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.

На месте работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установит следствие.

Напомним, в Киеве в ночь на 22 сентября произошла авария с участием автомобиля Nissan Sunny службы такси Uber. Автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. Пострадали водитель и пассажир.

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