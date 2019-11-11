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СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО

Уроженец Луганской области оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО, среди которых были боевики и погибшие.

СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" через незаконные начисления социальных выплат.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи.

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты населения, а также работников банков, мужчина оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО, среди которых были боевики, а также погибшие во время боевых действий.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки.

Фото: ssu.gov.ua

Организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов мошенничества и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Напомним, в 2016 году Минсоцполитики приостанавливало выплаты 150 тыс. переселенцам. Их подозревают в мошенничестве.

По состоянию на апрель 2019 года количество вынужденных переселенцев в Украине превысило 1 миллион 376 тысяч человек.

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