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​Советник премьера Юрий Голик продемонстрировал новую таможню

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Обязательно будут".

​Советник премьера Юрий Голик продемонстрировал новую таможню

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook фото, на которых продемонстрировано, как в будущем будут выглядеть таможенные пункты. Они будут построены в соответствии с программой Новая таможня.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Сорри. Обязательно такими будут", - заявил Голик.

По его словам, это будет сделано, не смотря на "все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками".

Слова Голика подтвердил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, сообщив, что новые пункты будут построены, несмотря на откровенное противодействие многих "опытных госслужащих".

Нефьодов рассказал также, что проект стратегии развития инфраструктуры Новая таможня был создан вместе с Голиком. "Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - отметил Нефьодов. 

Он сообщил, что в следующем году будут начаты 16 объектов, из них 3 за международные средства. Планируется, что 12 объектов будут закончены в 2020 году (в проекте бюджета заложено 488 млн.грн), еще два – в 2021-м, еще 2 – в 2022-м году. В 2020 году руководство таможни планирует оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами. По словам Нефедова, в будущем когда-то еще надо купить 3 стационарных сканеры и отремонтировать 11 мобильных. Также в будущем по 12 пунктам надо создать интегрированные системы видеонаблюдения. Кроме того, на будущее таможня начинает проекты землеотводов и проектно-сметную документацию по 19 дополнительным проектам.

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук в октябре вместе с председателем таможенной службы Максимом Нефедевым и советником Юрием Голиком посетили пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. По результатам поездки Голик сообщил, что уже в этом году будет новая таможенная служба с кардинально другим кадровым составом. С существующей таможни туда перейдут не все.

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