Белый дом запретил публикацию заявления о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, - экс-советник Волкера

Бывший помощник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера - Кристофер Андерсон - во время дачи показаний в Палате представителей сообщил, что в Белом доме запретили публикацию официального заявления о захвате украинских кораблей, который совершила Россия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Андерсон давал показания в рамках фазы расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. По его словам, Государственный департамент США подготовил официальное заявление, в котором осуждалась агрессия России в Керченском проливе, но Белый дом не дал его опубликовать. Стенограмму показаний Андерсона обнародовали на сайте National Public Radio.

"25 ноября 2018 года Россия обострила конфликт, когда ее силы открыто атаковали и захватили украинские военные корабли. Пока мои коллеги в Госдепартаменте оперативно готовили заявление с осуждением России в связи с ее эскалацией, официальные лица в Белом доме заблокировали его обнародование", - заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с 24 людьми на бортах. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Россия проигнорировала семь требований Украины отдать три корабля Военно-морских сил. Они не ответили ни на одно обращение, отправленное украинскими дипломатами.