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Отставка правительства Молдовы: курс на президентские выборы

Молдавский парламент выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. Инициировали демарш партнеры по коалиции из Партии социалистов (PSRM). Конфликт достиг своего пика в ходе избрания генерального прокурора. Санду отказалась признавать результаты конкурса и внесла законопроект о реформе прокуратуры, меняющий процедуру назначения. Санду, которую называют "проевропейской", продержалась у власти 5 месяцев после госпереворота в Молдове летом этого года. Однако всё самое интересное – впереди: в 2020 году Молдова будет выбирать президента, а это значит, что все действия политиков – иль прозападных, иль пророссийских – будут сконцентрированы на будущей схватке. Для Украины это значит, что пророссийские силы в соседней Молдове укрепились, а ситуация в соседней стране становится непредсказуемой.

Майя Санду ( в центре) покидает сессионный зал после голосования по отставке на специальной сессии парламента в Кишиневе,12 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Майя Санду ( в центре) покидает сессионный зал после голосования по отставке на специальной сессии парламента в Кишиневе,12 ноября 2019.

Майя, на выход!

12 ноября, 63 депутата от Партии социалистов (PSRM) и Демократической партии (PDM) выразили вотум недоверия кабинету Майи Санду. Через три дня премьер-министр и ее кабинет должны представить президенту Игорю Додону свою отставку. Точкой кипения стал очередной конфликт вокруг реформы юстиции.

Санду внесла в парламент законопроект, который позволил бы назначать генпрокурора премьер-министру. По мнению Санду, это ключевой момент в реформе юстиции и борьбе с коррупцией. Социалисты в свою очередь настаивали на том, что генпрокурор должен быть назначен специальной комиссией при министерстве юстиции. Игорь Додон заявил: очередной кризис спровоцировала именно Санду.

Но поменять правила игры Санду попыталась после того, как конкурс по избранию генпрокурора был в самом разгаре. Отбор прошли 4 кандидата, аффилированные с социалистами. В связи с этим министр юстиции Олеся Стамате отменила конкурс.

Голосование за отставку премьер-министра Майи Санду на специальной сессии парламента в Кишиневе, 12 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Голосование за отставку премьер-министра Майи Санду на специальной сессии парламента в Кишиневе, 12 ноября 2019.

Сильные социалисты … надолго ли?

Голосование за отставку правительства инициировали депутаты от партии социалистов. Это не только президентская политическая сила, финансируемая из Кремля, но и партнёры по коалиции блока ACUM, который в Молдове называют проевропейским. Игорь Додон, несмотря на отставку министерского кабинета, считает, что коалиция должна сохранится. Тем не менее, Майя Санду пообещала развал парламентского большинства в случае своей отставки.

Президент Молдовы Игорь Додон объявил, что кандидатура на пост нового премьера должна быть предложена в ближайшее время, при этом это может быть человек не из политических кругов.

Противоречивая коалиция сформировалась после визита вице-премьер министра России Дмитрия Козака и еврокомиссара Йоханниса Хана. В молдавских экспертных кругах поговаривают, что этим летом в республике произошел не госпереворот, в результате которого свергли демократов, а "революция послов".

Майя Санду убеждала, что стороны объединились, чтобы скинуть молдавского олигарха – лидера Демократической партии Влада Плахотнюка и отложили геополитические разногласия. Но забыть о геополитике невозможно, когда речь идет о концессии объектов критической инфраструктуры, энергетической сфере, сфере обороны и так далее.

Майя Санду выступает на специальной сессии парламента в Кишиневе,12 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Майя Санду выступает на специальной сессии парламента в Кишиневе,12 ноября 2019.

Однако социалистам в парламенте как раз и достались ключевые посты: министр обороны, глава спецслужбы (Служба безопасности и информации - СИБ) и т.д.

В итоге очередной политический кризис позволит социалистам укрепит свои позиции. А президенту, который якобы не играет значительной роли в принятии решений, окончательно удалось не только аккумулировать влияние, но и избавиться от конкурентов.

Курс на выборы

Игорь Додон пришел к власти в 2016 году после изменений в Конституцию, в результате которых ввели прямые выборы президента. До этого глава государства назначался парламентом. Изменениям в Конституцию также предшествовали массовые демонстрации. Именно тогда через ребрендинг старой системы и появились новые лица, которые сейчас входят в блок ACUM.

Тем не менее, ACUM – проевропейская партия, которая противопоставляла себя как демократам, так и социалистам. Объяснить своим избирателям необходимость компромисса с социалистами им удалось, а вот переиграть соратников Додона – нет. И если парламентское большинство распадётся, единственной конфигурацией остается союз демократов и социалистов.

Демократическая партия под руководством олигарха Влада Плахотнюка, будучи при власти, раздражала как Россию, так и Запад. Но в ситуации очередного коллапса большинство с демократами сможет предотвратить досрочные выборы и уравновесить пророссийские силы.

Митинг в поддержку правительства премьер-министра Молдовы Майи Санду перед зданием парламента в Кишиневе, 12 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Митинг в поддержку правительства премьер-министра Молдовы Майи Санду перед зданием парламента в Кишиневе, 12 ноября 2019.

Коррупционные скандалы, демонизация Плахотнюка поспособствовали тому, что демократы аккумулировали весь возможный в стране негатив. Борьба с Плахотнюком стала своеобразной политической самоцелью для всех. Но с приходом новой власти, прежние проблемы не ушли.

У демократов появилась возможность капитализировать этот негатив. "Поцелуем врага" они могут добить как Санду, так и приуменьшить рейтинги Додона. Впрочем, демократы всегда выигрывали в коммуникации, а Партия социалистов Игоря Додона брала опытом и лучшей стратегией. Так что отставкой правительства Санду ознаменовалось начало предвыборной кампании. В 2020 году Молдова будет выбирать президента, и возможностей для маневрирования осталось не так много. В общем, схватка будет серьезная.

Зона влияний

Молдова одна из стратегических зон, где разворачивается конкуренция между Россией и Западом, поэтому отставка правительства может быть только началом очередной серии сюрпризов. И турбулентность почувствуют как в Киеве, так и в румынском Бухаресте.

Фото: EPA/UPG

Для Украины негативный эффект может быть, во-первых, в связи с тем, что в стране, в которой находятся российские войска вблизи юго-западной границы Украины, усиливаются пророссийские позиции. Во-вторых, двусторонний диалог с Молдовой, возможно, вновь будет пребывать в подвешенном режиме по причине борьбы за лидерство в республике.

Возможность распада коалиции вносит еще большую сумятицу в дальнейший украинско-молдавский диалог. Но новая конфигурация большинства – между социалистами и демократами – потенциально вариант половинчатой стабильности. В этом случае Украина может рассчитывать на диалог с демократами, с которыми есть опыт сотрудничества с прошлых времен.

Марианна ПрисяжнюкМарианна Присяжнюк, журналист
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