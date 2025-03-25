Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева

Гуцул, ймовірно, збиралася покинути Молдову та летіти до Стамбула.

Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали сьогодні ввечері, 25 березня, в аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє tv8.

Цю інформацію підтвердила речниця Національного антикорупційного центру Молдови Анжела Старинська. Водночас подробиць щодо затримання вона не повідомила, натомість запевнила, що вони стануть відомі завтра.

В свою чергу проросійська депутатка Марина Таубер, яка перебуває поза межами країни вже кілька місяців, написала, що Євгенія Гуцул була затримана Національним антикорупційним центром. За її словами, Гуцул збиралася покинути Молдову та летіти до Стамбула, “в інтересах роботи”, коли її зупинили офіцери.

Марина Таубер запевнила, що башкан Гагаузії мала зворотний квиток до Молдови на 30 березня.

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул написала листа президенту США Дональду Трампу. Вона написала, що влада Молдови, зокрема президентка Мая Санду, нібито запровадили в країні "політичний тероризм", і попросила Трампа припинити фінансування Молдови.