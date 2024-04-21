Проєвропейський уряд Молдови зіткнувся з новим викликом з боку свого промосковського регіону Гагаузія після того, як його лідери засудили запропоновані судові реформи та вимагали посилення статусу російської мови.
Про це пише Reuters.
140 тисяч жителів Гагаузії, в основному етнічні турки, які дотримуються православного християнства, мали непрості стосунки з центральною владою після того, як Молдова вийшла з Радянського Союзу в 1990 році.
У п’ятницю місцеві збори Гагаузії відхилили судову реформу, яка передбачає закриття апеляційного суду в регіоні, і закликали надати особливий статус російській мові поряд з єдиною державною мовою Молдови ‒ румунською.
Згідно з конституцією Молдови, лідер Гагаузії, або башкан, автоматично входить до складу уряду країни. Але президентка Мая Санду відмовляється підписати дозвільний указ на тій підставі, що нинішню башканку Євгенію Гуцул обрали за списком забороненої проросійської політичної партії під керівництвом бізнесмена-втікача Ілана Шора, якого засудили за масове шахрайство.
Прем’єр-міністр Дорін Речан підтримав судову реформи та заявив, що суди “викорінять кримінальні елементи, які керують регіоном”.
Санду назвала Росію найбільшою загрозою для своєї країни та скликала референдум про приєднання до Європейського Союзу наприкінці року разом із президентськими виборами.
Гуцул звинувачує Санду у завданні шкоди її регіону. Гуцул також за останній місяць двічі відвідала РФ та попросила допомоги у лідера Кремля Володимира Путіна.
- Раніше прокуратура Молдови повідомила, що не розслідує, чи порушила Євгенія Гуцул законодавство, коли заявила про можливість оголошення незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією. Втім, у прокуратурі наголосили, що уважно стежать за тим, що відбувається, і за необхідності втрутяться згідно із законом.
- Гуцул, перебуваючи в Москві, заявила, що Гагаузія звернеться за допомогою до багатьох країн, включно з Росією, якщо молдавська влада вирішить ввести в автономію війська у відповідь на опір Гагаузії рішенню Кишиневу об'єднатися з Румунією.
- Також Гуцул пригрозила вивести Гагаузію зі складу Молдови, якщо Кишинев вирішить об'єднатися з Румунією.
- В ухваленому в 1994 році парламентом Молдови законі “Про особливий правовий статус Гагаузії (Гагауз Ері)” йдеться, що “у разі зміни статусу Республіки Молдова як незалежної держави народ Гагаузії має право на зовнішнє самовизначення”.