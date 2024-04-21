Гагаузія відкинула закриття апеляційного суду у регіоні і вимагає посилення російської мови

Прем’єр-міністр Дорін Речан підтримав судову реформи та заявив, що суди “викорінять кримінальні елементи, які керують регіоном”.

Проєвропейський уряд Молдови зіткнувся з новим викликом з боку свого промосковського регіону Гагаузія після того, як його лідери засудили запропоновані судові реформи та вимагали посилення статусу російської мови.

Про це пише Reuters.

140 тисяч жителів Гагаузії, в основному етнічні турки, які дотримуються православного християнства, мали непрості стосунки з центральною владою після того, як Молдова вийшла з Радянського Союзу в 1990 році.

У п’ятницю місцеві збори Гагаузії відхилили судову реформу, яка передбачає закриття апеляційного суду в регіоні, і закликали надати особливий статус російській мові поряд з єдиною державною мовою Молдови ‒ румунською.

Згідно з конституцією Молдови, лідер Гагаузії, або башкан, автоматично входить до складу уряду країни. Але президентка Мая Санду відмовляється підписати дозвільний указ на тій підставі, що нинішню башканку Євгенію Гуцул обрали за списком забороненої проросійської політичної партії під керівництвом бізнесмена-втікача Ілана Шора, якого засудили за масове шахрайство.

Прем’єр-міністр Дорін Речан підтримав судову реформи та заявив, що суди “викорінять кримінальні елементи, які керують регіоном”.

Санду назвала Росію найбільшою загрозою для своєї країни та скликала референдум про приєднання до Європейського Союзу наприкінці року разом із президентськими виборами.

Гуцул звинувачує Санду у завданні шкоди її регіону. Гуцул також за останній місяць двічі відвідала РФ та попросила допомоги у лідера Кремля Володимира Путіна.