Напередодні створення ради для призначення нового уряду у столиці Гаїті почастішали напади банд

Місцеві ЗМІ повідомили про підпали та сильну стрілянину в центрі міста.

Співробітники Нацполіції протистоять бандитам у столиці Гаїті у Порт-о-Пренс, 8 квітня 2024 року

Напередодні створення перехідної ради, яка має призначити новий уряд Гаїті банди здійснили нові напади у столиці Порт-о-Пренс, пише Reuters.

Місцеві ЗМІ повідомили про підпали та сильну стрілянину в центрі міста. Зокрема район Нижній Дельмас перетворюється на “поле битви між поліцією та озброєними бандами”, інформує Radio Tele Galaxie.

У соціальних мережах поширювалися два голосові записи, які вважається належить лідеру банд Джиммі “Барбекю” Черізьє. Він наказував своїм солдатам спалювати будинки. “Продовжуйте палити будинки. Змусьте всіх розійтися. Не потрібно знати, чий будинок. Спалюйте кожен будинок, який знайдете. Підпаліть”, ‒ каже він.

Гаїті готується до створення ради з дев’яти членів, яка прийме повноваження від прем’єр-міністра Аріеля Анрі. Анрі пообіцяв піти у відставку 11 березня, перебуваючи за межами країни і під тиском. Очільник уряду виїхав за кордон наприкінці лютого, аби заручитися силовою підтримкою Кенії, яку він запросив у 2022 році, і не зміг повернутися додому.

Банди Гаїті, багато з яких об’єдналися в альянс, відомий як «Viv Ansanm» (Життя разом), заявили, що їхня облога столиці є битвою за вигнання Анрі, але після його оголошення про відставку напади на столицю почастішали.

За оцінками правозахисних груп, зараз близько 90% території Порт-о-Пренс перебуває під контролем банд.