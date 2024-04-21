Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву мільярдера Ілона Маска про те, що немає стратегії виходу із війни в Україні.

Про це йдеться на сторінках Маска та Подоляка у соцмережі Х (Twitter).

"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів і снайперів через мінні поля", – написав Маск.

My biggest concern is that there is no exit strategy, just a forever war where kids die in trenches from artillery or charging machine guns and snipers through minefields. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024

Подоляк зазначив, що така стратегія існує – це вивід російських військ із України, повернення викраденого та відновлення верховенства міжнародного права.

"Реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється. Я чудово розумію, що інколи прості істини надзвичайно важко усвідомити, але все ж повторюся: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою окупації/вбивства/захоплення, залишає чужу територію, повертає вкрадене і відновлює верховенство міжнародного права", – повідомив радник.

When someone of the global Influencers/persons (the same @elonmusk) stubbornly speaks about... "lack of exit strategy from the Russian-Ukrainian conflict", one has to marvel once again at the deficit of simple logic in the modern world... . Because a realistic, objective "exit… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2024

У лютому Маск закликав США припинити допомагати Україні захищатися від військової агресії РФ. Він запевняв, що якщо Путін програє війну, то його вб’ють свої ж. Водночас американський підприємець хвилюється, що ті, хто наважаться усунути російського диктатора від влади, будуть “ще більш хардкорними”, ніж він.