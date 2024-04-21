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Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні

За словами Подоляка, ефективна стратегія – це виведення військ агресора із України.

Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Михайло Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву мільярдера Ілона Маска про те, що немає стратегії виходу із війни в Україні.

Про це йдеться на сторінках Маска та Подоляка у соцмережі Х (Twitter).

"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів і снайперів через мінні поля", – написав Маск.

Подоляк зазначив, що така стратегія існує – це вивід російських військ із України, повернення викраденого та відновлення верховенства міжнародного права.

"Реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється. Я чудово розумію, що інколи прості істини надзвичайно важко усвідомити, але все ж повторюся: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою окупації/вбивства/захоплення, залишає чужу територію, повертає вкрадене і відновлює верховенство міжнародного права", – повідомив радник.

У лютому Маск закликав США припинити допомагати Україні захищатися від військової агресії РФ. Він запевняв, що якщо Путін програє війну, то його вб’ють свої ж. Водночас американський підприємець хвилюється, що ті, хто наважаться усунути російського диктатора від влади, будуть “ще більш хардкорними”, ніж він. 

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