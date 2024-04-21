Окупанти вдарили по Харкову. Є постраждалий

Пораненому 19 років, він у лікарні.

У Харкові ввечері на околиці було чутно вибух. Через російську атаку постраждав цивільний – 19-річний чоловік отримав поранення ніг.

Про таке повідомив мер міста Ігор Терехов, а пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – написав Терехов о 20.52.

Синєгубов уточнив, що поранення отримав цивільний чоловік 19 років, який госпіталізований до медичної установи, де медики надають всю необхідну допомогу.

Профільні служби перевіряють місця влучань.