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Окупанти вдарили по Харкову. Є постраждалий

Пораненому 19 років, він у лікарні. 

Окупанти вдарили по Харкову. Є постраждалий
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Олег Синєгубов

У Харкові ввечері на околиці було чутно вибух. Через російську атаку постраждав цивільний – 19-річний чоловік отримав поранення ніг.

Про таке повідомив мер міста Ігор Терехов, а пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов. 

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – написав Терехов о 20.52. 

Синєгубов уточнив, що поранення отримав цивільний чоловік 19 років, який госпіталізований до медичної установи, де медики надають всю необхідну допомогу. 

Профільні служби перевіряють місця влучань.

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