Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати.

Національна поліція і Служба безпеки України перевіряє причетність підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться у пресрелізі поліцейських.

Підозрювані мали намір втекти за кордон і переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений.

Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Дзеркало тижня повідомляє, що чоловіки служили у військовій частині в Чорноморську на Одещині (а не у 28-й ОМБр, як повідомлялося раніше), однак у переддень нападу самовільно залишили службу, прихопивши зброю.