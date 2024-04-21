Patriots є системами ППО, коли захищають життя, а не стоять на складах, ‒ Зеленський

Patriots є системами протиповітряної оборони тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
“Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці”, ‒ сказав він.
Президент наголосив, що демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор.
“Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. “Петріоти” потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські “шахеди” повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя”, ‒ додав Зеленський.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".