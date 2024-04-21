​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Patriots є системами ППО, коли захищають життя, а не стоять на складах, ‒ Зеленський

Президент наголосив, що демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. 

Patriots є системами ППО, коли захищають життя, а не стоять на складах, ‒ Зеленський
Фото: EPA/UPG

Patriots є системами протиповітряної оборони тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці”, ‒ сказав він.

Підписуйтесь на наш Google News

Президент наголосив, що демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. 

“Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. “Петріоти” потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські “шахеди” повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя”, ‒ додав Зеленський.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies