Patriots є системами ППО, коли захищають життя, а не стоять на складах, ‒ Зеленський

Patriots є системами протиповітряної оборони тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці”, ‒ сказав він.

Президент наголосив, що демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор.

“Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. “Петріоти” потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські “шахеди” повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя”, ‒ додав Зеленський.