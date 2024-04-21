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Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ

Влучна робота ВМС України.

Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
судно РФ "Коммуна"
Фото: Wikipedia

21 квітня вранці у порту тимчасово окупованого Севастополя прозвучали вибухи та загорілося російське рятівне судно "Коммуна". 

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net підтвердив, що пожежа на судні — "успішна робота ВМС".

"Підтверджуємо. Силами Військово-морських сил завдано удару", – повідомив він.

Вранці у порту окупованого Севастополя пролунали вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв тоді заявив про нібито відбиття повітряної атаки.

OSINT-дослідники геолокували місце удару, зазначивши, що у тому місці, де відбулася пожежа, стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".

"Коммуна" (до 1922 року — «Волхов») — морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.

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