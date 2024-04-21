Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ

21 квітня вранці у порту тимчасово окупованого Севастополя прозвучали вибухи та загорілося російське рятівне судно "Коммуна".

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net підтвердив, що пожежа на судні — "успішна робота ВМС".

"Підтверджуємо. Силами Військово-морських сил завдано удару", – повідомив він.

Вранці у порту окупованого Севастополя пролунали вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв тоді заявив про нібито відбиття повітряної атаки.

OSINT-дослідники геолокували місце удару, зазначивши, що у тому місці, де відбулася пожежа, стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".

Man filming something burning after an alleged ukrainian missile strike in the Sevastopol Harbour

POV Location: 44.623971, 33.553133@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/bVunKu5O6i pic.twitter.com/Pd3Rv3Dp6w — imi (m) (@moklasen) April 21, 2024

(до 1922 року — «Волхов») — морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.