Блінкен вирушить до Пекіна зі закликом про обмеження підтримки РФ

Ентоні Блінкен та Ван І у Мюнхені

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Пекіна з попередженням Китаю, зокрема, про обмеження технічної підтримки російських військових.

Про це повідомляє Politico.

Триденна поїздка Блінкена розпочнеться в середу та включатиме візити у Шанхай і Пекін.

Вчора Палата представників США схвалила пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів ‒ у розпал побоювань Заходу щодо збільшення китайської допомоги Москві у виробництві військової техніки.

“Ми готові вжити заходів, коли вважатимемо за потрібне, проти фірм, які... серйозно підривають безпеку як в Україні, так і в Європі. Ми продемонстрували свою готовність зробити це щодо компаній з низки країн, не тільки з Китаю”, ‒ сказав представник Держдепартаменту журналістам.

Відповідно до поширеної інформації, Китай відправляє в Росію все ‒ від транспортних засобів до бронежилетів, для використання у війні проти України, зокрема товари подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Посадовець зазначив, що підтримка Китаю означає, що Москва “значною мірою відновила свою оборонно-промислову базу, яка впливає не лише на поле бою в Україні, але, на нашу думку, становить більшу загрозу для ширшої європейської безпеки”.

Офіційні особи в США цього місяця повідомили, що Китай також доставляє РФ частини та мікрочипи, які використовуються для виробництва безпілотників, крилатих ракет і бронетехніки.