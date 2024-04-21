WP: США погодилися вивести свої війська з Республіки Нігер на вимогу місцевої хунти

Минулого року в країні стався військовий переворот, внаслідок якого було усунено демократично обраний уряд та встановлена хунта, яка оголосила військову присутність США “незаконною”.

У п’ятницю, 19 квітня, Сполучені Штати повідомили уряд Республіки Нігер про те, що вони погодилися на його прохання вивести американські війська із західноафриканської країни, пише The Washington Post із посиланням на трьох американських чиновників.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена опиралася цьому кроку, який змінить антитерористичну позицію Вашингтона в регіоні.

Угода означатиме кінець присутності американських військ, яка налічувала понад 1000 осіб, і ставить під сумнів статус авіабази США вартістю 110 мільйонів доларів, якій лише шість років. Це кульмінація військового перевороту в минулому році, внаслідок якого було усунено демократично обраний уряд країни та встановлена хунта, яка оголосила військову присутність США “незаконною”.

“Прем’єр-міністр попросив нас вивести війська США, і ми погодилися це зробити”, – сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту в інтерв’ю The Washington Post. Цей чиновник, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну ситуацію.

Рішення було ухвалено на зустрічі в п’ятницю між заступником держсекретаря Куртом Кемпбеллом і прем’єр-міністром Нігеру (Алі Ламін Зейн).

“Ми домовилися розпочати перемовини протягом кількох днів про те, як розробити план виведення військ”, – сказав високопоставлений чиновник Держдепу.

Речник Пентагону не прокоментував цю інформацію.

Сполучені Штати призупинили співпрацю з Нігером у сфері безпеки, обмеживши діяльність США. Але військовослужбовці США залишилися в країні, не в змозі виконувати свої обов’язки та відчуваючи, що керівництво посольства США залишило їх у невіданні.

Сахельський регіон, включаючи сусідні Малі та Буркіна-Фасо, останніми роками став глобальною гарячою точкою для ісламістського екстремізму, і в Нігері подібні напади різко зросли після перевороту. Для офіційних осіб США, які розглядали базу як важливий антитерористичний актив, угода про вихід є значною невдачею, пише The Washington Post.

Переворот у Нігері та його наслідки