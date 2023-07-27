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Військові Нігера заявили про переворот і повалення влади президента. Кордони країни закрито

Де глава держави зараз – невідомо. Президентський палац оточено військами. 

Військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни, пише The Guardian.

Полковник Амаду Абдрамане зачитав звернення, в якому сказав, що сили безпеки і оборони вирішили "покласти край режиму, відомому погіршенням безпекової ситуації та поганим управлінням". Він застеріг іноземні країни від втручання, а також сказав, що всі кордони країни закриті, а робота установ призупинена. 

Серед тих, хто затримав президента – його охоронці. 

У США, коментуючи переворот, сказали, що підтримують Базума як демократично обраного президента.

Мохамед Базум
Фото: RFI
Мохамед Базум

"Я розмовляв із президентом Базумом раніше сьогодні вранці і чітко дав зрозуміти, що США рішуче підтримують його як демократично обраного президента Нігеру. Ми закликаємо до його негайного звільнення", – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш також підтримав Базума. 

Голова Комісії Африканського Союзу Муса Факі Махамат засудив те, що він назвав "спробою державного перевороту". У разі підтвердження це буде п'ята спроба державного перевороту в Західній Африці за останні чотири роки.

Президент сусідньої Нігерії та голова Економічного співтовариства західноафриканських держав Бола Тінубу назвав ці події "неприємними" і сказав, що уже проводить консультації з іншими лідерами в регіоні. 

Нігер – одна з найбідніших краї Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років. 

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія. 

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