Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба

Українці запалюють свічки біля пам’ятника жертвам Голодомору в Києві, 27 листопада 2021 року.

Італія доєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу”, - написав Кулеба.

Він додав, що цей крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду.

У голосуванні взяли участь 134 депутати. З них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.

Фото: Дмитро Кулеба

Нагадаємо, цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Також 28 червня Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу, а перед тим словацький парламент ухвалив резолюцію, в якій визнає Голодомор в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу.