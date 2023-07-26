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Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба

Це рішення підтримали 130 депутатів.

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба
Українці запалюють свічки біля пам’ятника жертвам Голодомору в Києві, 27 листопада 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Італія доєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу”, - написав Кулеба. 

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Він додав, що цей крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду. 

У голосуванні взяли участь 134 депутати. З них 130 підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, четверо утримались.

Фото: Дмитро Кулеба

Нагадаємо, цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Також 28 червня Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу, а перед тим словацький парламент ухвалив резолюцію, в якій визнає Голодомор в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

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