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ЮНЕСКО рекомендує заборонити школярам використовувати мобільні телефони

Організація проаналізувала освітні системи у 200 країнах. У кожній шостій країні заборонено використання телефону в школі.

ЮНЕСКО рекомендує заборонити школярам використовувати мобільні телефони

Використання мобільних телефонів дітьми в школах слід заборонити для поліпшення успішності, перешкоджання зривам уроків і допомоги в захисті дітей від кібербулінгу.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на доповідь ЮНЕСКО, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з доповіддю, є дані, які вказують на те, що надмірне використання смартфонів пов'язане з погіршенням успішності, а високі показники часу, проведеного перед екраном, "можуть негативно впливати на самоконтроль і емоційну стабільність, а також посилювати тривожність і пригнічений стан".

Наголошується, що цифрові технології загалом, зокрема штучний інтелект, мають підпорядковуватися "орієнтованому на людину підходу" в освіті та не повинні замінювати очних контактів учнів із учителями.

"Онлайн взаємодія не може бути заміною людському живому спілкуванню", – наголосила гендиректорка ЮНЕСКО Одре Азуле.

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У ЮНЕСКО зазначили, що надмірне і непропорційне використання учнями цифрових технологій у школі та вдома, зокрема смартфонів, планшетів і комп'ютерів, може відволікати їх від роботи і згубно впливати на якість освіти.

Водночас в організації визнали, що сучасні технології, попри ці негативні чинники, надали змогу здобути освіту мільйонам людей. Зокрема, під час пандемії онлайн-освіта допомогла школам та університетам працювати в умовах обмежувальних заходів.

ЮНЕСКО провела аналіз освітніх систем у 200 країнах. Згідно з оцінкою організації, лише в кожній шостій країні заборонено використання телефону в школі.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, дистанційно діти гірше засвоюють математику, іноземні мови та хімію.

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