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В Охматдиті провели унікальну операцію на мозку

На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а під час основного етапу - у свідомості. 

В Охматдиті провели унікальну операцію на мозку
Фото: Пресслужба МОЗ

Лікарі НДСЛ Охматдит провели унікальну операцію на мозку, під час якої пацієнтка перебувала у свідомості.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Лікарі діагностували у 16-річної дівчини пухлину між мовними центрами. 

“Видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо Даша буде у свідомості та, ба більше, - буде розмовляти, аби нейрохірурги змогли зберегти мовлення дівчинці”,- розповіли в міністерстві.

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Ця операція стала другою подібною, яку провели дитині.

Для цього лікарі застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий деструктор, мікроскоп з флюоресценцією та інтраопераційний УЗД-контроль.

На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а під час основного етапу - у свідомості. Неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, щоб не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

За дві години дитина самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче, а наступного дня Дашу перевели до звичайної палати. Одразу після операції дівчина перестала шепелявити, пропали проблеми з мовленням. 

Нагадаємо, раніше цього місяця вперше в Україні була проведена операція по трансплантації серця шестирічній дитині.

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