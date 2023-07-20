«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

21 липня у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги

Тренінги пройдуть на 12 станціях метрополітену.

21 липня у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

У п’ятницю, 21 липня, у київському метро професійні медики навчатимуть домедичній допомозі.  Долучитися до тренінгів може кожен бажаючий.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Проходитимуть тренінги із 13:00 до 17:00 на наступних станціях:

Червоної лінії: 

  • "Шулявська" (проміжний вестибюль)

  • "Університет" (проміжний вестибюль)

  • "Театральна" (перехід)

  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

  • "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Палац “Україна" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль)

  • "Звіринецька" (перехід)

  • "Печерська" (проміжний вестибюль)

  • "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, Служба безпеки України підготувала навчальний курс із тактичної медицини. Серію відеолекцій з тактичної медицини розробили для тих, хто ще не пройшов такі курси або не має медичної освіти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies