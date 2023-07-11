«Довіра — це фундамент побудови успішного лікувального процесу», — сімейні лікарки про важливість навичок на первинній ланці

Аби дізнатись більше, приєднуйтесь до дискусійного клубу «Як допомогти побудувати довіру між пацієнтством і лікарством» на YouTube-каналі громадської спілки «Твій сімейний лікар» 12 липня о 13:00.

Зазвичай лікарів та лікарок заохочують зосереджуватися на спеціалізованих навичках, що пов’язані безпосередньо з їхньою роботою. Медичні працівники й працівниці регулярно покращують знання та вміння у галузях медицини та технологій. Ми очікуємо, що вони діагностуватимуть хвороби, прописуватимуть лікування, проводитимуть операції, зможуть користуватися сучасним обладнанням тощо.

Однак, крім цього, медичні працівники та працівниці спілкуються з людьми, повідомляють про діагнози, пояснюють причини й шляхи лікування хвороби, організовують роботу з колегами. Тож важлива складова успіху та професіоналізму лікарської справи — «м'які навички» (soft skills) — комбінація соціальних, комунікаційних навичок та професійних звичок. Ці навички допомагають організувати робочі процеси, налагодити відносини з іншими людьми. М’які навички не пов’язані з конкретною сферою чи спеціалізацією, однак вони критично важливі, зокрема у командній роботі та під час спілкування з людьми.

Уміння комунікувати допомагає лікарям та лікаркам вибудовувати довірливі відносини з клієнтами та клієнтками: залучати їх до процесу лікування, пояснювати діагноз та подальші кроки. Ввічливість, емпатія та доброзичливе спілкування — все це впливає на задоволеність та комфорт людей, а також, за результатами досліджень, покращує їхні клінічні результати.

Вже тривалий час у багатьох медичних школах світу до навчальної програми додають курси з літератури, акторського та візуального мистецтва, аби розвивати емоційний інтелект майбутніх лікарів та лікарок. Це допомагає бачити не лише біологічний аспект хвороби, а й розуміти переживання людини та її близьких.

Розвиток фахової експертизи для працівників та працівниць первинної медичної ланки в Україні вимагає лиш бажання та доступу до інформації. Є чимало вебінарів, практичних курсів та відкритих джерел, з яких можна черпати знання. Та як же розвивати м’які навички? Як покращити взаємодію з клієнтами та клієнтками? Аби відповісти на ці запитання, команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» ініціювала дискусійний клуб «Як допомогти побудувати довіру між пацієнтством і лікарством». Досліджуватимемо питання 12 липня, разом із представниками пацієнтських організацій та лікарської спільноти.

Ми запитали учасниць майбутньої дискусії Мирославу Чубірко та Тетяну Дяченко про побудову довіри у роботі з клієнтами та клієнтками.

Мирослава Чубірко, директорка КНП «ЦПМСД Мукачівської міської територіальної громади»:

"Я працюю керівником, а паралельно маю декларації з пацієнтами. Впевнена, що тема довіри лежить в площині безпосередньо лікарів. Проте, в мене таке враження, що більшість лікарів цього не розуміє. Читаючи коментарі лікарів у соцмережах, помічаю як інколи, окрім загального перевантаження, вони покладають відповідальність за проблеми взаємодії на пацієнтів. Цього не має бути. Пацієнтів треба «виховувати». Тут на допомогу приходять м’які навички, які сімейні лікарі мають опанувати насамперед. Без вміння консультувати й доносити знання довіри не буде. Людину треба чути, вислуховувати й поважати. Пацієнт, вийшовши з кабінету, може забути, про що ми йому говорили, і це нормально. Завдання лікарів та лікарок — зробити так, аби людина довіряла та розділяла відповідальність за своє одужання із вами."

Тетяна Дяченко, головна лікарка КНП «Вознесенський міський ЦПМСД»:

"Довіра — це фундамент побудови успішного лікувального процесу. Якщо рівень довіри пацієнта низький — позитивний результат виглядає досить сумнівно. Але таку ж роль має і рівень довіри лікаря до пацієнта. Довіра до лікаря — це не безумовна величина і не обов’язок пацієнта. Це досягнення, яке лікар вибудовує щоденною працею в напрямку комунікації, саморозвитку, роботою над внутрішніми якостями. Безперечно, фаховий досвід, професійні знання — це база, на якій тримається експертиза. Натомість наявність емпатичного підходу, бажання почути думку пацієнта та його особисте бачення проблеми, навіть якщо вона йде всупереч з думкою лікаря, допоможе в побудові успішної комунікації. Дуже важливо активно залучати пацієнтів та пацієнток до сумісного прийняття рішення, адже йдеться про їхнє здоров’я. Холістичний підхід, побудова спілкування з урахуванням індивідуальних особливостей людини з боку лікаря — це завдання медичної сторони. Тільки спільними зусиллями можна досягнути відмінних результатів!"

Володіння м’якими навичками допоможе приймати обґрунтовані рішення, краще розуміти пацієнтів і пацієнток, вибудувати здорову й дружню атмосферу в команді, а також зробити роботу цікавішою та приємнішою. Бажаємо вам успіхів у медичній кар'єрі!

Матеріал підготовлено командою громадської спілки «Твій сімейний лікар».