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Нові корисні звички в новому році: 5 кроків до здоров'я серця та судин

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, як подбати про здоров’я, аби уникнути серцево-судинних захворювань.

Однією з найактуальніших проблем зі здоров’ям в українців є захворювання серцево-судинної системи. Вони масово вражають як військових, так і цивільних осіб. Інфаркти та інсульти стали з'являтися на 10-15 років раніше, тому часто експерти говорять про помолодшання цих хвороб. Серед військових більшість небойових втрат, а саме чотири з десяти випадків, викликані гострими серцево-судинними порушеннями.

У період планування 2025-го року потурбуйтесь аби профілактика здоров’я займала чільне місце у списках справ. А серце, що постійно переживає стрес та хвилюється від новин, особливо заслуговує на увагу. Ось кілька звичок, впровадивши які можна значно знизити ризики серцево-судинних захворювань. А частина з них стануть навіть приємною та корисною рутиною.

Кото- і собакотерапія

Тварини — найкращі терапевти для серця. Лагідні дотики, обійми чи почухування за вушком допомагають зняти стрес і стабілізують серцевий ритм. Немає свого пухнастого друга? Завітайте до притулку або подаруйте трішки любові сусідському котику. Ефект — теплі емоції та спокій у душі.

Стоматологія — це не лише про зуби

 Чи знали ви, що хронічні запалення ясен можуть впливати на стан судин? Бактерії з рота здатні потрапляти в кров і провокувати запальні процеси. Похід до стоматолога — вклад не лише у вашу усмішку, але й у здоров’я судин та серця.

Їжте чорний шоколад

 Флавоноїди, що містяться у темному шоколаді з вмістом какао понад 70%, покращують еластичність судин і сприяють зниженню артеріального тиску. Достатньо 20–30 грамів на день — і ваше серце відчує турботу.

Кава без докорів сумління

 Одна чи дві чашки свіжомеленої кави на день знижують ризик серцево-судинних захворювань. Але уникайте підсолоджувачів і вершків — краще обрати чорну каву або з додаванням рослинного молока.

Заведіть «серцеву звичку»

 Чекаєте на світло і не знаєте чим себе зайняти? Використайте цей час на користь серцю. Присідання, йога, танці чи розтяжка — 15–30 хвилин активності на день зміцнюють серцевий м’яз, судини та покращують кровообіг. Для таких активностей не обов’язково йти у спортзал, купувати спеціальний одяг чи мати спеціальну підготовку. Деякі прості вправи можна в десятихвилинній перерві на роботі, зранку після прокидання або ж 20 хвилин ввечері перед сном.

Пам’ятайте, жоден із цих кроків не замінить профілактичні візити до лікаря або лікарки. Турбуйтесь про своє серденько у різний спосіб, водночас регулярно перевіряйте тиск, рівень холестерину та стан серця. І тоді ваше серце буде сильною та надійною опорою всього організму.

Цей матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цієї статті, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в межах контракту №72012118C00001.

Твій сімейний лікар Твій сімейний лікар
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