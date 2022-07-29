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У МОЗ пояснили, як укласти декларацію з лікарем під час війни

Якщо ви переїхали в інше місто чи область, можна звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги.

У МОЗ пояснили, як укласти декларацію з лікарем під час війни
Фото: mariupolrada.gov.ua

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як укласти декларацію з лікарем під час війни.

“Якщо ви переїхали в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно”, – йдеться у повідомленні.

Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв’язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.

Для цього з собою потрібно мати:

  • оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;
  • оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший – у медичному закладі.

При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП – порядок заповнення та подання декларації незмінний.

Нагадаємо, за п'ять місяців повномасштабної війни атак з боку російських військ зазнало 869 медичних закладів в Україні. 123 об'єкти не підлягають відновленню.

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