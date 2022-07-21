Епіцентр закупить 10 реанімобілів на підтримку ініціативи першої леді

Компанія «Епіцентр К» першою з українського бізнесу підтримала ініціативу Першої леді країни Олени Зеленської та фандрейзингової платформи UNITED24 по збору коштів на автомобілі швидкої допомоги.

Як пояснили в пресслужбі мережі «Епіцентр», компанія перерахує кошти через благодійну платформу UNITED24 на рахунок Міністерства охорони здоровʼя, яке закупить 10 машин швидкої допомоги класу С для українських медиків. Комплектація і обладнання цих авто дозволяють надавати екстрену невідкладну допомогу в найскладніших випадках. Окрім того, невдовзі компанія планує розпочати масштабну акцію в торговій мережі для закупівлі 55 реанімобілів і бронемашин для евакуації поранених із зони бойових дій.

«В умовах повномасштабної військової агресії, коли працівники медичної сфери щодня рятують життя українських військових та мирних громадян, ми не можемо залишатись осторонь і цілковито підтримуємо ініціативу Першої леді зі збору донатів на машини швидкої допомоги. Ми виділяємо кошти на закупівлю десяти високоякісних реанімобілів, оснащених обладнанням, необхідним для порятунку життів. Віримо, що вони допоможуть українським медикам і дозволять зберегти життя та здоров'я наших громадян у цей надскладний для країни час», — прокоментувала співзасновниця групи компаній «Епіцентр К» Галина Герега.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку активної фази російсько-української війни було пошкоджено 68 автомобілів швидкої допомоги, а ще 241 - розбиті та втрачені внаслідок бойових дій. Разом із руйнуванням лікарень, доріг та мостів це призвело до зниження можливостей системи екстреної медичної допомоги та складнощами з евакуацією й транспортуванням постраждалих.

Враховуючи проблеми в медичній галузі та потреби країни в умовах війни, компанія розпочинає акцію в мережі «Епіцентр» із метою закупівлі 55 автомобілів екстреної допомоги та бронемашин для евакуації поранених українських військових та цивільних громадян із місць ведення бойових дій. «Епіцентр» відраховуватиме на ці цілі кошти з кожної покупки, зробленої в мережі торговельних центрів.

«Епіцентр» продовжує працювати та активно допомагає країні. У 2022 році група компаній вже перерахувала до бюджетів різного рівня понад 2,6 млрд грн податків та зборів, а загальна сума допомоги з початку війни перевищила 300 млн грн. Водночас «Епіцентр» бере безпосередню участь в організації та забезпеченні діяльності низки гуманітарних хабів, що підтримують українців, які постраждали внаслідок військових дій.