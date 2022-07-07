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​Україна стане учасницею програми EU4Health

Програма дозволить отримувати фінансування на проєкти з покращення охорони здоров’я.

​Україна стане учасницею програми EU4Health
Фото: ukrinform.ua

Україна приєднається до європейської програми EU4Health.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для цього Кабмін уповноважить очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка підписати Угоду між Україною та ЄС про участь у цій програмі.

"Бюджет програми на 6 років складає 5,3 млрд євро. Отримувати фінансування на проекти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес", - розповів глава уряду.

Він додав, що "європейська інтеграція України буде покращувати якість життя наших громадян через доступ до відповідних фондів і фінансів ЄС".

Нагадаємо, нещодавно Франція відправила в Україну медичне обладнання. А мешканці канадського Егенвіля зібрали 90 000 канадських доларів на медичні потреби нашої держави.

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