Законодавство про психологічну допомогу вдосконалюватиме робоча група МОЗу

До неї увійшли 26 фахівців.

У Міністерстві охорони здоров’я України створили робочу групу з питань надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Про це йдеться в наказі МОЗ України від 20 червня 2022 року.

“Робоча група – консультативно-дорадчий орган МОЗ, утворений на постійній основі. У задачі учасників входить, зокрема, формування пропозицій і опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення надання психологічної допомоги та охорони психічного здоров'я населення України”, – йдеться у повідомленні міністерства.

До затвердженого складу робочої групи увійшли 26 фахівців: представники МОЗ, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, а також експерти, зокрема міжнародні, та науковці.

Усі фахівці, залучені до Робочої групи, здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Створення робочої групи – це один із перших інституційних кроків на шляху реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Офісом першої леді, Міністерством охорони здоров‘я України та партнерами.

Перша робоча зустріч робочої групи запланована на 30 червня.

Нагадаємо, в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми.