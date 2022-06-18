На Полтавщині хочуть запровадити іспанську систему телемедицини, - Лунін

Влада Полтавщини розглядає можливість запровадити в області іспанську систему телемедицини.

Про це розповів керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні зустрілися з командою іспанської платформи Help to Ukraine. Волонтери передали нам для тестування кілька телемедичних боксів Homedoctor", - сказав Лунін.

За його словами, пристрій дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження. Зокрема, вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити електрокардіограму, дослідження вух, горла, носа, шкіри.

"Цим обладнанням дуже легко користуватися, воно добре підходить для жителів віддалених районів. Достатньо підʼєднати живлення, інтернет і смартфон. І звʼязок із вашим доктором гарантований. Homedoctor став дуже популярним в Іспанії під час пандемії ковіду. Зараз такими пристроями користуються понад 70 тисяч іспанських сімей", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, у 2019-му МОЗ анонсувало впровадження телемедицини в сільській місцевості 5 областей - Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Рівненської.