МОЗ скасувало вимоги підвищених прохідних балів для вступу на три медичні спеціальності

Для однієї з них тепер не вимагатимуть навіть 130 балів.

Міністерство охорони здоровʼя вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімальної кількості балів для вступу на три з девʼяти медичних спеціальностей.

Для вступу на “Медицину” і “Педіатрію” більше не треба мати щонайменше 150 балів, а на фах “Фармація, промислова фармація” можуть вступити абітурієнти, які не мають навіть 130 б. Про це йдеться у повідомленні МОЗ у фейсбуці.

Загалом міністерство керує 15 університетами і двома академіями. МОЗ зазначає, що цьогоріч порядок прийому абітурієнтів на навчання на медичні спеціальності значно спрощено.

“Крім того, у правилах прийому кожен університет самостійно визначатиме мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, але не нижче 100 балів”, – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що цього року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зовнішнє незалежне оцінювання в звичному форматі не проводиться. Замість окремих тестів для кожної з дисциплін склали мультипредметний тест. Здати його можна як в Україні, так і за кордоном – для тих, хто виїхав через бойові дії.

Понад 229 тис. здобувачів вищої освіти вже пройшли реєстрацію для участі у єдиному національному мультипредметному тесті. Понад 201 тис. зголосилися пройти тестування в межах України. Близько 28 тис. здобувачів вищої освіти будуть складати НМТ за кордоном. Іспит відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тесту з трьох предметів (українська мова, математика, історія України) в три сесії. Основна – 18 липня – 10 серпня, додаткова – 16–20 серпня і спеціальна – 12–16 вересня.