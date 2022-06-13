Лікарі Охматдиту обстежать дітей у Бородянці

В четвер, 16 червня, на третьому поверсі Бородянського академічного ліцею з 9:00 пройде виїзний прийом дітей командою лікарів з Охматдиту.
Про це повідомили у Телеграм-каналі Бородянської територіальної громади.
Як повідомляється, у складі команди лікарів з Охматдиту будуть:
- педіатри
- мед. психологи
- дит.гінеколог
- уролог
- офтальмолог
- хірург
- травматолог- ортопед
- лор
- дерматолог
- алерголог
- кардіолог гастроентеролог
- невролог
- гематолог
- клінічна лабораторія.
Профогляд,консультація, дообстеження за показами.
Прийом відбуватиметься у порядку живої черги.
Нагадаємо, у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.