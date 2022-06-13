Лікарі Охматдиту обстежать дітей у Бородянці

Обстежитись зможуть діти від 0 до 18 років.

В четвер, 16 червня, на третьому поверсі Бородянського академічного ліцею з 9:00 пройде виїзний прийом дітей командою лікарів з Охматдиту.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Бородянської територіальної громади.

Як повідомляється, у складі команди лікарів з Охматдиту будуть:

педіатри

мед. психологи

дит.гінеколог

уролог

офтальмолог

хірург

травматолог- ортопед

лор

дерматолог

алерголог

кардіолог гастроентеролог

невролог

гематолог

клінічна лабораторія.

Профогляд,консультація, дообстеження за показами.

Прийом відбуватиметься у порядку живої черги.

Нагадаємо, у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.