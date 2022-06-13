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Лікарі Охматдиту обстежать дітей у Бородянці

Обстежитись зможуть діти від 0 до 18 років.

Лікарі Охматдиту обстежать дітей у Бородянці

В четвер, 16 червня, на третьому поверсі Бородянського академічного ліцею з 9:00 пройде виїзний прийом дітей командою лікарів з Охматдиту.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Бородянської територіальної громади.

Як повідомляється, у складі команди лікарів з Охматдиту будуть:

  • педіатри
  • мед. психологи
  • дит.гінеколог
  • уролог
  • офтальмолог
  • хірург
  • травматолог- ортопед
  • лор
  • дерматолог
  • алерголог
  • кардіолог гастроентеролог
  • невролог
  • гематолог
  • клінічна лабораторія.

Профогляд,консультація, дообстеження за показами. 

Прийом відбуватиметься у порядку живої черги. 

Нагадаємо, у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall. 

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